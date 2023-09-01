Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberleri: Mircea Lucescu "eğitimine göre davrandı" demişti... Aboubakar'dan flaş yanıt!
Giriş Tarihi: 1.9.2023 09:52

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mircea Lucescu "eğitimine göre davrandı" demişti... Aboubakar'dan flaş yanıt!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Mircea Lucescu eğitimine göre davrandı demişti... Aboubakar’dan flaş yanıt!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın Dinamo Kiev'i yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kaldığı maçta Vincent Aboubakar, attığı golün sevincini Dinamo Kiev yedek kulübesi önünde yaşamıştı. Maçın ardından hem Mircea Lucescu hem de Aboubakar'dan art arda açıklamalar geldi.

Dinamo Kiev'i İstanbul'da 1-0 yenerek adını UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarına yazdıran Beşiktaş'ta büyük sevinç yaşanırken, saha içinde yaşanan gerginlik saha dışında da açıklamalara yansıdı.

İlk maçın ardından Mircea Lucescu, "Beşiktaş'a karşı değil; Afrika Milli Takımı'na karşı oynadık" ifadelerini kullanmış ve Rumen çalıştırıcının bu sözleri ırkçılık iddiasıyla eleştirilmişti.

"EĞİTİMİNE GÖRE DAVRANDI"

Siyah-beyazlıların yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, rövanş maçında attığı golün ardından Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun önüne doğru koşmuş ve sevincini tecrübeli çalıştırıcıya karşı yaşamıştı.

Aboubakar'ın golün ardından Dinamo Kiev kulübesinin önüne gelerek sevinmesi hakkında da konuşan Lucescu, "Aboubakar'ın bu hareketi neden yaptığını bilmiyorum. Bence eğitimine göre davrandı diyebilirim. Neden yaptı bunu anlayamadım." ifadelerini kullandı.

ABOUBAKAR: YAPTIĞIMDA PROBLEM YOK

Aboubakar da yaşadığı sevinçle ilgili olarak, "Maç bitti, bunları konuşmanın anlamı yok ama rakip teknik adamın geçen maç sonrası bazı açıklamaları olmuştu. Benim yaptığımda bir problem yok. Gençlere örnek olmalıyız" diye konuştu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Mircea Lucescu "eğitimine göre davrandı" demişti... Aboubakar'dan flaş yanıt!
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