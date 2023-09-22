Süper Lig’de oynama süreleri artıyor! Avrupa’da altıncı sırada...

Geçen dönem ve bu sezonu kapsayan analizde Süper Lig'de bir maç ortalama 101 dakika 7 saniye oynanırken hakemler 11 dakika 7 saniye uzatıyor. Müsabakaların %77.8'i 100 dakikayı aşarken yalnızca %22.2'si bu skaladan az sürdü. Bu çerçeveler ışığında Süper Lig, Avrupa'nın birinci lig klasmanında en fazla uzatma oynatılan 6'ıncı, dünyanın 21'inci ligi oldu.