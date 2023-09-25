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Giriş Tarihi: 25.9.2023 14:19

Hırvatistan'ın EURO 2024 elemelerindeki Türkiye ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı

AA
Hırvatistan’ın EURO 2024 elemelerindeki Türkiye ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı

Hırvatistan'ın teknik direktörü Zlatko Dalic, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye ve Galler ile oynayacakları karşılaşmanın aday kadrosunu açıkladı.

Dalic, Türkiye ile Hırvatistan'ın Osijek kentinde 12 Ekim'de oynanacak karşılaşma ve 15 Ekim'de deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecekleri maçın aday kadrosunda 23 futbolcuya yer verdi.

İki zorlu rakip ile karşılaşacaklarını aktaran Dalic, tüm konsantrasyon ve istekle yeşil sahada olacaklarını belirtti. Aday kadroda Fenerbahçe'nin yeni transferi Hırvat kaleci Dominik Livakovic de yer aldı.

Hırvatistan'ın aday kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Dominik Livakovic (Fenerbahçe), Ivica Ivusic (Pafos), Nediljko Labrovic (Rijeka)

Savunma: Domagoj Vida (AEK), Borna Barisic (Rangers), Josip Juranovic (Union Berlin), Josko Gvardiol (Leipzig), Borna Sosa (Stuttgart), Josip Stanisic (Bayern Münih), Martin Erlic (Sassuolo), Josip Sutalo (Dinamo Zagreb)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), Mateo Kovacic (Chelsea), Marcelo Brozovic (Inter), Mario Pasalic (Atalanta), Nikola Vlasic (Torino), Lovro Majer (Rennes), Luka Ivanusec (Dinamo Zagreb)

Forvet: Andrej Kramaric (Hoffenheim), Josip Brekalo (Fiorentina), Bruno Petkovic (Dinamo Zagreb), Marko Livaja (Hajduk Split), Petar Musa (Benfica)

Aday kadroda ayrıca, Duje Caleta-Car (Olimpik Lyon), Marin Pongracic (Lecce), Luka Sucic (Salzburg), Nikola Moro (Bologna), Martin Baturina (Dinamo Zagreb), Dion Drena Beljo (Augsburg), Matija Frigan (KVC Westerlo) ve Dominik Kotarski (PAOK) da yer aldı.

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Hırvatistan'ın EURO 2024 elemelerindeki Türkiye ve Galler maçlarının aday kadrosu açıklandı
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