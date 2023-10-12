‘Bu istifayı asla affetmem’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mağazacılık A.Ş.'den istifa eden yöneticisi Cemal Özgörkey'e sert mesajlar gönderdi. Durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Özbek, "Özgörkey'in açıklamasını gece gördüm. Kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların, istifa sebebi olarak G.Saray Başkanı'nı 'Mağazacılık A.Ş. yönetimde yer alıyor' diye göstermelerini sindiremiyorum.Herkes bunu böyle bilsin" dedi.Mağazacılığın yönetimine giriş nedenini de açıklayan Özbek, "Galatasaray Mağazacılık A.Ş., Sportif A.Ş'nin iştiraki ve yüzde 100 sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur, bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır, imza yetkisi olan bir arkadaştır.Yönetim kurulunda bu durumun mağazacılığa fayda sağlayacağı gündeme gelmiştir ve atama yapılmıştır" ifadelerini kullandı.Başkan Özbek, F.Bahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanma ihtimali hakkında, "TFF'nin bize çağrısı oldu. Konuyu değerlendiriyoruz. İşin takvimi, getirisi, götürüsü, finansal yapısı konusunda istişaremiz devam ediyor. Bir neticeye varıldığı zaman da daha doyurucu bilgi veririz" diye konuştu.G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda eleştirilere yanıt verdi: "Kemerburgaz'ı gördünüz. Orayı bitirmeye çalışıyorum ki takımı taşıyayım. 'Efendim, Florya'ya çivi çakılmadı' diyorlar. Allah aşkına artık kimse Florya'yı konuşmasın. Korkunç bir mücadele veriyorum orada. Elbet Florya'ya çivi çakılacak, zamanı var."