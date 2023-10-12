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Giriş Tarihi: 12.10.2023

‘Bu istifayı asla affetmem’

BERKAY TURAN
‘Bu istifayı asla affetmem’

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sürpriz şekilde Mağazacılık ve Perakendecilik A.Ş. Başkanlığı’nı bırakan Cemal Özgörkey’e sert çıktı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mağazacılık A.Ş.'den istifa eden yöneticisi Cemal Özgörkey'e sert mesajlar gönderdi. Durumun kendisini üzdüğünü söyleyen Özbek, "Özgörkey'in açıklamasını gece gördüm. Kendisiyle beraber burada hizmet veren arkadaşların, istifa sebebi olarak G.Saray Başkanı'nı 'Mağazacılık A.Ş. yönetimde yer alıyor' diye göstermelerini sindiremiyorum. Şahsıma tavır olsa bunu tolere ederim. Fakat Galatasaray Başkanı yönetime geldi diye bu hizmetten çekilmeyi, istifa etmeyi asla affetmem. Herkes bunu böyle bilsin" dedi.

BEN YÖNETİME GİRDİM ÇÜNKÜ…
Mağazacılığın yönetimine giriş nedenini de açıklayan Özbek, "Galatasaray Mağazacılık A.Ş., Sportif A.Ş'nin iştiraki ve yüzde 100 sahibi olduğu bir şirket. Bir istifa olmuştur, bir arkadaşımız görevden ayrılmıştır, imza yetkisi olan bir arkadaştır. Şirketin sahibi olan Galatasaray Sportif A.Ş. boşalan bu yerde benim olmamı istemiştir. Yönetim kurulunda bu durumun mağazacılığa fayda sağlayacağı gündeme gelmiştir ve atama yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN KONUSU DEĞERLENDİRİLİYOR
Başkan Özbek, F.Bahçe ile karşılaşacakları Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynanma ihtimali hakkında, "TFF'nin bize çağrısı oldu. Konuyu değerlendiriyoruz. İşin takvimi, getirisi, götürüsü, finansal yapısı konusunda istişaremiz devam ediyor. Bir neticeye varıldığı zaman da daha doyurucu bilgi veririz" diye konuştu.

KİMSE FLORYA'YI KONUŞMASIN!
G.Saray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu'nda eleştirilere yanıt verdi: "Kemerburgaz'ı gördünüz. Orayı bitirmeye çalışıyorum ki takımı taşıyayım. 'Efendim, Florya'ya çivi çakılmadı' diyorlar. Allah aşkına artık kimse Florya'yı konuşmasın. Korkunç bir mücadele veriyorum orada. Elbet Florya'ya çivi çakılacak, zamanı var."

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‘Bu istifayı asla affetmem’
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