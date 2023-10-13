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Giriş Tarihi: 13.10.2023

Türkiye ruhu sahadaydı

Türkiye ruhu sahadaydı

“Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız vardı. Bu ruhu saha içinde değil dışında da gösterdiler. Tüm ülkenin ruhunu sergilediler”

Montella ilk sınavından zaferle çıktı. Hırvatistan'ı yenip liderliğe oturan İtalyan hoca, şunları söyledi: "Barış'ın hızını kullanacağız. Onların stoperi yetişemeyecek demiştik öyle bir pozisyon denk geldi. Aslında çok zor bir maça çıktık. Hırvatistan topraklarında ilk defa onları yeniyoruz. Sonuna kadar mücadele eden bir takımımız vardı. Bu ruhu saha içinde değil saha dışında da gösterdiler. Tüm ülkenin ruhunu gösterdiler."

O ANIN HAYALINI KURMUŞTUM
Milli Takım ailesine teşekkür eden Montella sözlerini şöyle sürdürdü: "Geldiğim günden beri bana destek oldular. Böyle bir aileye katılmak ve herkesin iştahlı olması çok güzel. Bu zaferi kutlayacağız ama 3 gün sonra çok önemli bir maçımız daha var. Tüm kutlamaları o maçtan sonraya saklamamız gerek." Barış'la yaşadığı gol sevinci içinse "O anın hayalini kurmuştum. İlk yarıda bir gol daha atabilirdik. Onu atamadığımız için sonuna kadar mücadele ettik ve işimiz zorlaştı. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.




'TÜRKİYE'NİN EN İYİ STOPERİ'
Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Montella, Adana Demirspor'dan öğrencisi Samet Akaydın'ı Hırvatistan karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. İtalyan teknik adam 3 Aralık 2022'de SABAH Spor'a verdiği röportajda Samet için, "Türkiye'nin en iyi stoperi" açıklamasını yapmıştı. Tecrübeli oyuncu, hocasını mahcup etmedi. Fenerbahçe ile bu sezon 4 resmi karşılaşmada sadece 90 dakika süre alabilen 29 yaşındaki savunmacı dün maçın son düdüğüne kadar sahada kalıp savaştı.

ÇİZGİDEN ÇIKARDI
Samet Akaydın 90 dakikada 62 kez topla buluşup, 44 kez pas verdi ve yüzde 93.2'lik pas isabeti sağladı. Dört kez de top kaptı. 79'da kalemizde yaşanan büyük tehlikede Uğurcan'ın kaçırdığı topu Samet çizgiden çıkardı. Hakem, sonrasında pozisyon başlangıcına ofsayt kararı verdi.




TAKIMA PIZZA ISMARLADI!
Milli Takım'ın başında ilk maçını kazanan İtalyan teknik adam Montella, galibiyetin ardından oyuncularını kutlarken bir de jest yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, tüm takıma soyunma odasında pizza siparişi verdi

MİLLİLERE BÜYÜK DESTEK
Hırvatıstan'ın en yeni ve modern stadı konumunda olan açılışı Haziran 2023'te yapılan 13 bin kişilik stadı Opus Arena ilk kez milli bir maça ev sahipliği yaptı. Hırvatistan'da da Türkler, Ay-Yıldızlı takımımızı yalnız bırakmadı. Gurbetçilerimiz kendilerine ayrılan bölümde bayrakları ile hazır bulundu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ve TFF yönetim kurulu üyeleri ile birlikte takip etti

BAK: GÜÇLÜYÜZ
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak karşılaşma sonrası, "Grupta avantajlı durum elde ettik. Konya'da devamını getirmek gerekiyor. EURO 2032'yi almanın da gururunu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde güçlü bir Türk sporu geliyor. İnşallah Konya'da bu zaferi taçlandırıp Avrupa'ya gideceğiz. Biz Konya'da da olacağız ve bütün vatandaşlarımızı da Letonya karşılaşmasına davet ediyoruz. Tribünleri doldursunlar" diye konuştu

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