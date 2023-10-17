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Giriş Tarihi: 17.10.2023 11:29 Son Güncelleme: 17.10.2023 11:29

Noussair Mazraoui'nin sınır dışı edilmesi istendi! Bayern'li yıldızın Filistin desteğini hazmedemediler...

Noussair Mazraoui’nin sınır dışı edilmesi istendi! Bayern’li yıldızın Filistin desteğini hazmedemediler...

Almanya’nın Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui, yaptığı Filistin paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu. Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, skandal bir söylemde bulunup futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi.

Bayern Münih'in Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin, sosyal medya hesabından Filistin halkına destek vermesi Almanlar'ı kızdırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Kuran-ı Kerim'den "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" ayetini paylaştı.

Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, skandal bir söylemde bulunup futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi. Batı dünyası, bu konuda iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterirken, Mazraoui ise yaptığı açıklamada, "Binlerce masum insan katlediliyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi. İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın da Filistin'e desteğini bildirmesi bazı İngiliz taraftarlar tarafından tepki çekmişti.

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Noussair Mazraoui'nin sınır dışı edilmesi istendi! Bayern'li yıldızın Filistin desteğini hazmedemediler...
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