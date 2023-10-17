Noussair Mazraoui’nin sınır dışı edilmesi istendi! Bayern’li yıldızın Filistin desteğini hazmedemediler...

Bayern Münih'in Fas asıllı Hollandalı futbolcusu Noussair Mazraoui'nin, sosyal medya hesabından Filistin halkına destek vermesi Almanlar'ı kızdırdı. 25 yaşındaki oyuncu, Kuran-ı Kerim'den "Sakın, Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" ayetini paylaştı.

Hristiyan Demokrat Birlik partili milletvekili Johannes Steiger, skandal bir söylemde bulunup futbolcunun kulüple ilişiğinin kesilmesi ve sınır dışı edilmesini istedi. Batı dünyası, bu konuda iki yüzlülüğünü bir kez daha gösterirken, Mazraoui ise yaptığı açıklamada, "Binlerce masum insan katlediliyor. Şiddetin her türlüsüne karşıyım" dedi. İngiltere Premier Lig takımı Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ın da Filistin'e desteğini bildirmesi bazı İngiliz taraftarlar tarafından tepki çekmişti.