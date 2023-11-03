‘Boey’lesi görülmedi

23 yaşındaki oyuncu, milli forma için hayat felsefesini değiştirdi. En az kazanan yabancı (480 bin Euro) olan Sacha Boey, zam beklentisi ile moral bulurken Fransa'dan da haber bekliyor. Genç sağ bek, futbol dışında sadece ailesi ile vakit geçirirken gece dışarıya adımını bile atmıyor
Geçen sezon başladığı çıkışını bu sezon da sürdüren ve tek hedefi Fransa Milli Takımı olan Sacha Boey ücretine alacağı zamla birlikte daha da morallenecek. 480bin Euro (14.5 milyon TL) kazanan ve takımın en az alan yabancı ismi olan Fransız oyuncuyu yeni sözleşme kadar Fransa A Milli Takımı'na çağrılma ihtimali motive ediyor. Boey'un Fransa'da yaşayan yakınları,İstanbul'a gelip Galatasaraylıoyuncuyla birlikte yaşamaya başladı. Gece hayatı olmayan Sacha Boey, izin günlerinde yakınları ile birlikte vakit geçiriyor ve konsantrasyonu dağılmıyor. Fransa A Milli Takımı'na seçilmeyi kariyer hedefi olarak belirleyen 23 yaşındaki sağ bek, Bayern Münih ve ManchesterUnited ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında piyasa yapacak.
MANU YAKIN TAKİPTE
İngiliz basını da Boey için Manchester United'ın sıkı bir takip sürdürdüğü ve oyuncunun maçlarını mercek altına aldığını sık sık duyuruyor. Haberlere göre bu performansı sürerse sezon sonu kapıyı çalacaklar...