38’lik Ronaldo’dan alkışlanacak hareket

Futbolculuğuyla bir nesli kendine hayran bırakan Cristiano Ronaldo, davranışıyla da örnek oluyor. Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5'nci maçında Portekizli süper starın takımı Al Nassr, Persepolis ile golsüz berabere kalırken Ronaldo'nun Fair-Play tutumu maça damga vurdu. Henüz 2. dakikada 38 yaşındaki yıldız, Perpolis ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirkenOyuncunun bu hareketi kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.A MilliKadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'ndemaçları öncesi basınla buluştu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, B Ligi'ne yükselmenin mutluğu ve moraliyle son iki maça çıkacaklarını hatırlatıp,Bu takım 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Elazığ ve Çorum'da olduğu gibi Mersin'de de halkımızın bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz" dedi.Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor ile Manavgat Belediyespor maçında konuk ekibin hocası, sinirlerine hâkim olamadı. Antalya temsilcisinde kaptan Tugay Tiryaki, 38. dakikada takım arkadaşı Kürşat Kara ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Duruma sinirlenenMücadeleyi Maküspor 1-0 kazandı.TRENDYOL 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmanın 82. dakikasında Kayode, Gençler'i 1-0 üstünlüğe taşıdı. 88'de Bardhi penaltıdan eşitliği yakaladı.Ev sahibi takım puanını 23'e çıkarıp haftayı 6. sırada kapatırken, Keçiörengücü de 19 puanla 8. sırada kaldı.