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Giriş Tarihi: 28.11.2023

38’lik Ronaldo’dan alkışlanacak hareket

38’lik Ronaldo’dan alkışlanacak hareket
Futbolculuğuyla bir nesli kendine hayran bırakan Cristiano Ronaldo, davranışıyla da örnek oluyor. Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5'nci maçında Portekizli süper starın takımı Al Nassr, Persepolis ile golsüz berabere kalırken Ronaldo'nun Fair-Play tutumu maça damga vurdu. Henüz 2. dakikada 38 yaşındaki yıldız, Perpolis ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken Ronaldo, kararın yanlış olduğunu söyleyerek itirazda bulundu. VAR incelemesinin ardından penaltı iptal edildi. Oyuncunun bu hareketi kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

'Hedef, başarıyı 6'da 6 ile taçlandırmak'
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde 1 Aralık'ta deplasmanda Litvanya, 5 Aralık'ta da Mersin'de oynayacağı Gürcistan maçları öncesi basınla buluştu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, B Ligi'ne yükselmenin mutluğu ve moraliyle son iki maça çıkacaklarını hatırlatıp, "Hedefimiz 6'da 6 yapmak. Bulunduğumuz pozisyonu kesinlikle yeterli bulmuyoruz. Çıktığımız her müsabakada Kadın Milli Takımı'nı en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu takım 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Elazığ ve Çorum'da olduğu gibi Mersin'de de halkımızın bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz" dedi.

Kırmızı kart gördü hocadan tokat yedi
Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor ile Manavgat Belediyespor maçında konuk ekibin hocası, sinirlerine hâkim olamadı. Antalya temsilcisinde kaptan Tugay Tiryaki, 38. dakikada takım arkadaşı Kürşat Kara ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Duruma sinirlenen Manavgat Teknik Sorumlusu Ercan Kul, oyundan çıkan futbolcusunu tokatladı. Gerginliği yedek kulübesindeki futbolcular ve saha komiseri yatıştırdı. Mücadeleyi Maküspor 1-0 kazandı.

G.Birliği büyük fırsat tepti!
TRENDYOL 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmanın 82. dakikasında Kayode, Gençler'i 1-0 üstünlüğe taşıdı. 88'de Bardhi penaltıdan eşitliği yakaladı. 90+6'da kırmızısiyahlılar penaltı kazansa da Musa Çağıran çerçeveyi tutturamadı. Ev sahibi takım puanını 23'e çıkarıp haftayı 6. sırada kapatırken, Keçiörengücü de 19 puanla 8. sırada kaldı.

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38’lik Ronaldo’dan alkışlanacak hareket
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