38’lik Ronaldo’dan alkışlanacak hareket

Futbolculuğuyla bir nesli kendine hayran bırakan Cristiano Ronaldo, davranışıyla da örnek oluyor. Asya Şampiyonlar Ligi E Grubu 5'nci maçında Portekizli süper starın takımı Al Nassr, Persepolis ile golsüz berabere kalırken Ronaldo'nun Fair-Play tutumu maça damga vurdu. Henüz 2. dakikada 38 yaşındaki yıldız, Perpolis ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterirken Ronaldo, kararın yanlış olduğunusöyleyerek itirazda bulundu. VAR incelemesininardından penaltı iptal edildi. Oyuncunun bu hareketi kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.
'Hedef, başarıyı 6'da 6 ile taçlandırmak'
A MilliKadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde 1 Aralık'ta deplasmanda Litvanya,5 Aralık'ta da Mersin'de oynayacağıGürcistan maçları öncesi basınla buluştu. Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, B Ligi'ne yükselmenin mutluğu ve moraliyle son iki maça çıkacaklarını hatırlatıp, "Hedefimiz 6'da 6 yapmak.Bulunduğumuz pozisyonu kesinlikleyeterli bulmuyoruz. Çıktığımız her müsabakadaKadın Milli Takımı'nı en iyi şekildetemsil etmek istiyoruz. Bu takım 3 yıllık bir çalışmanın ürünü. Elazığ ve Çorum'da olduğu gibi Mersin'de de halkımızın bizleri yalnız bırakmayacağına inanıyoruz" dedi.
Kırmızı kart gördühocadan tokat yedi Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Burdur Maküspor ile Manavgat Belediyespor maçında konuk ekibin hocası, sinirlerine hâkim olamadı. Antalya temsilcisinde kaptan Tugay Tiryaki, 38. dakikada takım arkadaşı Kürşat Kara ile yaşadığı tartışma sonrası kırmızı kart gördü. Duruma sinirlenen Manavgat Teknik Sorumlusu Ercan Kul, oyundançıkan futbolcusunu tokatladı. Gerginliğiyedek kulübesindeki futbolcular ve saha komiseriyatıştırdı. Mücadeleyi Maküspor 1-0 kazandı.
G.Birliği büyük fırsat tepti!
TRENDYOL 1. Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği ile Ankara Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı. Pozisyon olarak kısır geçen karşılaşmanın 82. dakikasında Kayode, Gençler'i 1-0 üstünlüğe taşıdı. 88'de Bardhi penaltıdan eşitliği yakaladı. 90+6'da kırmızısiyahlılarpenaltı kazansa da Musa Çağırançerçeveyi tutturamadı. Ev sahibi takım puanını 23'e çıkarıp haftayı 6. sırada kapatırken, Keçiörengücü de 19 puanla 8. sırada kaldı.