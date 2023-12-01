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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Yeni Arda Gülerler yetişecek

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Yeni Arda Gülerler yetişecek
Milli Eğitim Bakanlığı ile G.Birliği Kulübü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni ve G.Birliği Spor Lisesi'nin açılışı, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Kamuoyundaki eleştiri, çocukları sportif ya da akademik eğitimden birini tercih etmekle karşı karşıya bırakmak. Bu proje çocuklarımızı ikilemden kurtaracak. Yetenekleri zamanında keşfedilmiş, iyi eğitimli bireyler yetiştirmek ana hedefimiz" diye konuştu. Okulları yaygınlaştıracaklarının müjdesini de veren Tekin, "Benzeri projelerimizi güzel sanatlar alanında da yürüteceğiz" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da buralardan yeni Arda Güler'lerin yetişeceğine inandığını dile getirdi. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ise "Türkiye'de ilk futbol temalı okulu açıyoruz. Okulumuz, 25 öğrencisiyle 2023-2024 eğitim öğretim yılına başladı. Üniversitelerin spor bölümü kayıtlarında da avantaj elde edecekler" ifadesini kullandı..

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Yeni Arda Gülerler yetişecek
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