Yeni Arda Gülerler yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile G.Birliği Kulübü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni ve G.Birliği Spor Lisesi'nin açılışı, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı. Milli Eğitim BakanıYusuf Tekin, "Kamuoyundaki eleştiri, çocukları sportif ya da akademik eğitimden birini tercih etmekle karşı karşıya bırakmak. Bu proje çocuklarımızı ikilemden kurtaracak. Yetenekleri zamanındakeşfedilmiş, iyi eğitimli bireyler yetiştirmekana hedefimiz" diye konuştu. Okulları yaygınlaştıracaklarının müjdesini de veren Tekin, "Benzeri projelerimizi güzel sanatlar alanında da yürüteceğiz" dedi. Gençlikve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da buralardan yeni Arda Güler'lerin yetişeceğine inandığını dile getirdi. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş ise "Türkiye'de ilkfutbol temalı okulu açıyoruz. Okulumuz,25 öğrencisiyle 2023-2024 eğitim öğretimyılına başladı. Üniversitelerin spor bölümü kayıtlarında da avantaj elde edecekler" ifadesini kullandı..