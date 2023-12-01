Yeni Arda Gülerler yetişecek

Milli Eğitim Bakanlığı ile G.Birliği Kulübü arasındaki iş birliği protokolü imza töreni ve G.Birliği Spor Lisesi'nin açılışı, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapıldı."Kamuoyundaki eleştiri, çocukları sportif ya da akademik eğitimden birini tercih etmekle karşı karşıya bırakmak. Bu proje çocuklarımızı ikilemden kurtaracak.diye konuştu. Okulları yaygınlaştıracaklarının müjdesini de veren Tekin, "Benzeri projelerimizi güzel sanatlar alanında da yürüteceğiz" dedi.da buralardan yeni Arda Güler'lerin yetişeceğine inandığını dile getirdi. Gençlerbirliği Başkanı Niyazi Akdaş iseÜniversitelerin spor bölümü kayıtlarında da avantaj elde edecekler" ifadesini kullandı..