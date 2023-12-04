Gücü bu kadar!

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak beklentileri karşılayamayan Alex Oxlade-Chamberlain, 43 günlük gol hasretine Ankaragücü karşısında son verdi. İngiliz futbolcu, daha önce 21 Ekim 2023 tarihinde siyah-beyazlı ekibin 2-1 kaybettiği Galatasaray derbisinde ağları sarsmıştı.Chamberlain'ın deplasmanda kaydettiği iki gol de oyuna sonradan girdiği maçlarda geldi. 1 puanın yenilgiden iyi olduğunu belirten başarılı futbolcu, "Buna karşın sonuçtan dolayı üzgünüz. Sahaya üç puan için çıkmıştık. Sonuç olarak beraberlik adil gibi gözüküyor. Önümüzdeki hafta F.Bahçe'ye karşı çok önemli bir maça çıkacağız. Kazanıp rahat bir nefes almak istiyoruz" ifadelerini kulandı.Beşiktaş, bu sezon deplasman maçlarında bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'de dış sahada oynadığı 8 karşılaşmanın 3'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti. Dün akşamki sonuçla birlikte ilk beraberliğini aldı. Deplasmanda kaybettiği 14 puan, siyah-beyazlı ekibin şampiyonluk yarışında çok gerilere düşmesine neden oldu. İşte Beşiktaş'ın dış saha performansı: Karagümrük: 0-1, Trabzonspor: 3-0, Adana Demirspor: 4-2, Konyaspor: 0-2, Galatasaray: 2-1, Antalyaspor: 3-2, Samsunspor: 1-2, Ankaragücü: 1-1.Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmaya büyük ilgi vardı. Tribünler dolarken Beşiktaş taraftarı da uzun yıllar sonra Ankaragücü deplasmanına gelerek maçı kendilerine ayrılan bölümden izledi. Ankaragücülü futbolseverler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki göstererek, dev Türk ve Filistin bayrağı açtı.Ali Sowe, Beşiktaş'a rakip olduğu üç maçta da gol attı. İkisi Süper Lig, diğeri Türkiye Kupası.