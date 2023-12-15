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Giriş Tarihi: 16.12.2023 00:18 Son Güncelleme: 16.12.2023 01:11

Son dakika: Hakemler kararını verdi! Maçlara çıkacaklar mı?

Son dakika: Hakemler kararını verdi! Maçlara çıkacaklar mı?

Son dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşen hakemler, hafta içi oynanacak olan maçlara çıkma kararı aldı.

TRT Spor'un haberine göre; Riva'da Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile bir toplantı yapan hakemler, önümüzdeki hafta içi oynanacak lig maçlarına çıkma kararı aldı. Haberde, hakemlerin gün için yazılı bir açıklama yapmasının beklendiği kaydedildi.

A Spor'a konuşan Mehmet Büyükekşi ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Hakemlerin maça çıkmama gibi bir talebi olmadı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan bu hafta sonu hakemler ve aileleri için düzenlenmesi planlanan kamp ise iptal edildi. Hakemler, kısa süre içinde Riva'daki tesislerden ayrılıp evlerine dönecek.

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