Kaç bilet satıldı?

Trabzonspor'un şampiyonluk sezonunda en çok katkı veren isimlerden biri olan Edin Visca, bu yıl sakatlıkları geride bırakıp yeni bir çıkışa imza attı.Visca, karakteriyle ve aidiyet duygusu ile herkesin de sevgisini kazanmış durumda. Hem antrenmanlarda hem maçlarda takım arkadaşlarını enerjisiyle ateşleyen isim olan Visca, iç sahadaki müsabakalar öncesi, kulüp çalışanlarına ne kadar bilet satıldığını da sormadan edemiyor. Visca, tribünler dolunca maça daha fazla motive oluyor. Az taraftar görünce kendisini kötü hissettiğini açıklayan deneyimli futbolcu,diyor. Boşnak futbolcu, bu sezon ligi ilk 4'te bitirmek istediklerini söyledi.Trabzonspor'da bu sezon forma şansı bulmakta zorlanan Umut Bozok, ara transferde ayrılmaya hazırlanıyor. Ligdeki son 11 maçta sahada yer almayan 27 yaşındaki futbolcuya Süper Lig'den de talipler var. Ancak oyuncu, kariyerine Fransa'da devam etmek istiyor.Kiralık olarak Southampton'dan gelen Paul Onuachu, performansı ile takımın en önemli silahlarından biri oldu. 2.01'lik oyuncu, ilk 3 lig maçında da fileleri sarsma başarısı gösterirken sonrasında 3 maçlık durgunluk sürecine girmişti. Ardından yeniden kendine gelen ve 4 gol bulup 11 maçta 7 gole ulaşan Nijeryalı santrfor, hedefini de minimum 20 gol olarak belirledi. 29 yaşındaki futbolcu, gol krallığında yarışta olmak istiyor.