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Giriş Tarihi: 24.12.2023 23:28

İrfan Can Kahveci'den Fred açıklaması!

İrfan Can Kahveci’den Fred açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından Fred'le ilgili bir itirafta bulundu.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu.

Derbiyi değerlendiren İrfan Can Kahveci "Tutuk bir derbi oldu. Kazanmak isterdik. Önümüzde bir Süper Kupa maçı var. Onu kazanmak istiyoruz. Mücadeleci bir derbi oldu. Pozisyon azdı ama ikili mücadele fazlaydı. İnşallah Süper Kupa finalini kazanmak istiyorduk." dedi.

Fred'in olmamasıyla ilgili konuşan İrfan Can Kahveci "Fred çok kaliteli ve çok tecrübeli. Hem savunma hücum hem hücum savunma geçişlerinde çok etkili. Eksikliğini hissettik. Yerini doldurmaya çalıştım ama onun kadar olmadı. Fred bizim için önemli. 5 gün sonraki maçta var, o maçı inşallah kazanacağız." açıklamasını yaptı.

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İrfan Can Kahveci'den Fred açıklaması!
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