Trabzonspor 2023’ü 30 puanla kapadı!

PEPE SÜRPRİZİ

Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçın 81'nci dakikasında Visca'nın yerine oyuna dahil olan Pepe'nin erken dönüşü ise sevindirdi. Süper Lig'in 14'ncü haftasında Kayserispor ile oynanan karşılaşmada sakatlanıp, Gaziantep FK ve İstanbulspor maçlarında forma giyemeyen Fildişi Sahilli oyuncu, beklenenden daha erken bir sürede sahalara yeniden dönmüş oldu.