Trabzonspor’da Visca, geçen sezonki şanssızlığını geride bıraktı

BU SEZON TEK MAÇ KAÇIRDI

Edin Visca, bu sezon ise ligde sadece bir maç kaçırdı. Ligin 2. haftasında deplasmanda oynanan Galatasaray maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen bordo-mavili futbolcu, diğer 17 karşılaşmada görev aldı.

Visca, söz konusu 17 maçta 1270 dakika forma giyerek takımının değişmez isimlerinden biri oldu.

GOL SAYISINI AŞTI

Bu sezon daha fazla forma giyen Edin Visca, geçen sezonki gol sayısını da aştı. Geçen sezon ligde 2 kez rakip fileleri havalandıran bordo-mavili futbolcu, bu sezon 17 maçta 3 golle takımına katkı sağlarken 4 de asist yaptı.