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Giriş Tarihi: 10.1.2024 18:41 Son Güncelleme: 10.1.2024 18:43

Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'da

DHA
Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul’da

Fenerbahçe, prensip anlaşmasına vardığı savunma oyuncusu Leonardo Bonucci'yi İstanbul'a getirdi.

Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerine başladığını duyurduğu İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen 36 yaşındaki savunmacı, kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.

Bonucci, sağlık kontrollerinin ardından transfer görüşmelerinin tamamlanması halinde sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacak.

İtalyan futbolcu, anlaşmanın sağlanması halinde sarı-lacivertli takımın ara transferde kadrosuna kattığı ilk isim olacak.

2006 yılında İtalyan ekibi Inter'in 19 yaş altı takımından A takıma yükselen Bonucci, 1 sene sonra Treviso'ya kiralandı. Burada 1,5 sezon forma giyip geri dönen Bonucci, daha sonra Pisa'da yarım sezon oynadı.

2010 yılında Juventus'a transfer olup burada 7 sezon forma giyen savunma oyuncusu, ardından bir başka İtalyan devi Milan'la anlaştı.

Kırmızı-siyahlı takımın formasını 1 sezon giyip yeniden Juventus'a dönen tecrübeli futbolcu, sezon başında Almanya temsilcisi Union Berlin'e imza atarak ilk kez İtalya dışına çıktı.

Juventus formasıyla kariyerinde 502 resmi maça çıkan Bonucci, Milan'da ise 51 maçta boy gösterdi.

36 yaşındaki futbolcu, İtalya Milli Takımı formasını da 121 kez giyip, 8 gol sevinci yaşadı.

Bonucci, 2016'da İtalya'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi olurken, 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya formasıyla şampiyonluk yaşadı.

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Leonardo Bonucci, Fenerbahçe için İstanbul'da
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