Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: "Thiam'a, Pendikspor'da başarılar diliyorum"

Kayserispor Basın Sözcüsü Samet Koç, Mame Thiam'ın, Pendikspor'a olduğunu açıkladı.

Koç, açıklamasında, "Büyük Kayserispor taraftarı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan golcü oyuncumuz Mame Baba Thiam ile geçtiğimiz aylarda defaatle sözleşme uzatmak için teklifte bulunduk. Ancak Kayserispor'un yeni dönemde belirlediği ekonomik program çerçevesinde oyuncumuz ile anlaşma sağlayamadık. Kendisi sezon sonu bedelsiz gitmek yerine devre arasında bir takıma giderek Kayserispor'a para kazandırmıştır. Bu davranışından dolayı kendisine teşekkür ediyorum ve Pendikspor'da başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.