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Giriş Tarihi: 13.1.2024 15:33

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

İki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente hareket edecek.

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Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
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