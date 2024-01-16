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Giriş Tarihi: 16.1.2024 10:57

Fenerbahçeli Miha Zajc, Trabzonspor'a önerildi

Fenerbahçeli Miha Zajc, Trabzonspor’a önerildi

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yeni sözleşme imzaladığı Miha Zajc forma şansı bulamadığı için Sarı-Lacivertli kulüpten ayrılmak istiyor. Sloven oyuncuya kulüp arayan menajerler, Zajc'ı Süper Lig devine önerdi.

Yaklaşık 1.5 ay önce kasık fıtığı operasyonu geçiren Miha Zajc, sahalara dönmeye hazırlanıyor. Ancak Sloven futbolcunun Fenerbahçe'de beklediği süreyi bulması zor gözüküyor. Öyle ki orta saha rotasyonuna yeni transfer Krunic de eklendi. Zajc'ın menajerinin takım arayışında olduğu iddia edilirken, tecrübeli futbolcunun Trabzonspor'a da önerildiği belirtildi.

Sezon başında adı Bordo-Mavili kulüple geçen Zajc konusunda Abdullah Avcı'nın raporuna ve elbette maliyet durumuna göre hareket edilecek. Ancak Fırtına'nın orta saha noktasında daha öncelikli hedeflerinin bulunduğu da biliniyor. (Fanatik)

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Fenerbahçeli Miha Zajc, Trabzonspor'a önerildi
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