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Giriş Tarihi: 16.1.2024 10:02 Son Güncelleme: 16.1.2024 10:15

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tek rakibi Bayern Münih

UĞUR ÇEM
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tek rakibi Bayern Münih

20 haftası geride kalan Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe 57 gol attı. 2.85'lik ortalamasıyla Süper Lig'in en skorer takımı olan ve Bayer Leverkusen, Inter, PSG ve Manchester City gibi takımlara fark atan Sarı-Lacivertlilerin bu alanda tek rakibi Alman devi Bayern Münih (3.25) oldu.

İstanbulspor'u 5-1, Konyaspor'u 7-1'le geçen Fenerbahçe, Gaziantep karşısında zorlansa da tek golle istediğini almayı bildi. Tarihinin en pahalı kadrosunu (202 milyon Euro) kuran Sarı-Lacivertliler, bunun meyvesini 20 maçta 57 gol atıp Süper Lig'in en skorer takımı olarak topladı. Fenerbahçe'nin bu alanda tek rakibi Almanya'nın Bayern Münih takımı...

PSG, İNTER VE MANCHESTER CITY'YI SOLLADI
Avrupa'nın 5 majör ligi baz alındığında Kanarya, 2.85'lik ortalamasıyla Avrupa'nın maç başına en fazla gol atan ikinci takımı oldu. Leverkusen (2.76), İnter (2.45), PSG (2.44), Manchester City (2.4)'ye fark atan İsmail Kartal'ın ekibi, sadece 16 karşılaşmada fileleri 52 kez havalandıran Bayern Münih'in (3.25) gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko 16 golle takmın skor yükünü sırtlarken, Syzmanski de fileleri 9 kez havalandırdı. Kanat oyuncuları Tadic (7), İrfan Can (7), Cengiz (5) 19 defa ağları buldu. Batshuayi de 4 golle takım arkadaşlarına eşlik etti.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tek rakibi Bayern Münih
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