SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Tek rakibi Bayern Münih

PSG, İNTER VE MANCHESTER CITY'YI SOLLADI

Avrupa'nın 5 majör ligi baz alındığında Kanarya, 2.85'lik ortalamasıyla Avrupa'nın maç başına en fazla gol atan ikinci takımı oldu. Leverkusen (2.76), İnter (2.45), PSG (2.44), Manchester City (2.4)'ye fark atan İsmail Kartal'ın ekibi, sadece 16 karşılaşmada fileleri 52 kez havalandıran Bayern Münih'in (3.25) gerisinde kaldı.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko 16 golle takmın skor yükünü sırtlarken, Syzmanski de fileleri 9 kez havalandırdı. Kanat oyuncuları Tadic (7), İrfan Can (7), Cengiz (5) 19 defa ağları buldu. Batshuayi de 4 golle takım arkadaşlarına eşlik etti.