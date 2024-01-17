Son dakika haberi: Beşiktaş için flaş sözler! "Rebic ve Ghezzal borç ödüyor"

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor'u 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi. SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan da bu karşılaşma sonrası siyah beyazlıları değerlendiren yazılar kaleme aldı. İşte usta isimlerin o yazıları...

ALİ GÜLTİKEN: REBIC VE GHEZZAL BORÇ ÖDÜYOR

Kupa maçlarının ilk ayakları motivasyon açısından genelde sıkıntılı olur. Rakipten daha ziyade takımın kendi iç motivasyonunu tetiklemesi gerekir. Beşiktaş yaşadığı problemli süreci artık tamamen geride bırakma adına Eyüpspor karşısında çok önemli bir müsabakaya çıkar gibi oyuna başladı. İstek ve arzu da beraberinde golleri getirdi. Bu, doğal olarak beklenmesi gereken bir durum ama bazen istikrarsız ortamlarda her maç zor hale gelebiliyor. Ama Beşiktaş artık buna kendi adına müsaade etmeyeceğini Eyüp karşısında çok net ortaya koydu.



Kupa maçları, kadro rotasyonları açısından da fırsatlar yaratıyor. Beşiktaş bir kez daha Rebic'i, Ghezzal'ı kazanma adına oynattı. Dönüp baktığımızda bundan mutlu olduklarını gördük. Belki yüzde 100 performanslarında değillerdi ama Beşiktaş oyuncusu ciddiyetiyle sahada yer aldılar. Bu iki ismin, siyah-beyazlı ekibe başarı borçları var. İşin bu tarafını kendilerinin de anladığını düşünüyorum.

Son haftalarda Beşiktaş'ta bir çıkış yaşanırken, öncelikli olarak elbette skora katkı yapan oyuncuları konuşuyoruz ama kendi mevkii olmamasına rağmen Zaynutdinov'un stoperdeki özveri ve başarılı performansının da altını çizmek gerekiyor. Şu anda Beşiktaş, kendi ruhunu yakaladı. Büyük takım felsefesinde her zaman var olan, her şartta kendi oyununu oynama ayarlarına da geri döndü. Ayrıca kazanarak, güven duygusunu çok sağlam bir şekilde inşa etti.

FATİH DOĞAN: CENK YÜKSELİYOR

Beşiktaş, son üç yıldır kasım-aralık aylarında lige havlu atan bir kulüp durumuna düşse de yeni hedeflerin, yeni heyecanların peşinde koşmaya çalışıyor. Siyah-beyazlı camia, odağına Ziraat Türkiye Kupası'nı almayı ve aynı zamanda Avrupa kupalarına katılmayı koydu. Hiç kuşkusuz yönetim değişikliği ve ardından dünyaca ünlü teknik adam Santos'un gelmesi, bu hedeflerin yeniden hayata geçirilmesi açısından büyük öneme ve katkıya sahip. Santos'un gelişi, öncelikli olarak takımın psikolojisine olumlu yansıdı.

Sıkıntılı süreci sona erdirip, yeni hayaller kurmaya olanak tanıdı. Dünkü maç da bu açıdan kıymetliydi. Gördüğüm kadarıyla Arda Turan hoca, hafta sonu oynayacağı ve Süper Lig yolundaki en güçlü rakibi Kocaelispor maçı öncesi bir sakatlık yaşamamak için Beşiktaş karşısına rotasyonla çıkmış. Portekizli hoca da kendi plan ve programı dahilinde bütün oyuncularını tanımak ve onlara şans vermek için büyük bir ciddiyetle ve konsantrasyonla sahada yer aldı.

Heyecanı, uyarıları, maç sonunda takımla birlikte tribünlere giderek taraftarı selamlaması, bu karşılaşmaya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi. Sahadaki sonuç da Beşiktaş'ın bu arzusunu destekledi. Ama başta kaptan Cenk'in yükselen performansını iki golle taçlandırması, Rebic'in golü, Tayfur'un asisti ve kontrat bekleyen Salih'in attığı ilk gol Beşiktaş'taki güzel gecenin parlayan yansımalarıydı. Beşiktaş, kadrosunu güçlendirerek devam ederse kupa finali ulaşılmaz bir hedef değil.