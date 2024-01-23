SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan bu filmi daha önce gördü

Galatasaray'da Fenerbahçe ile puan farkı tıpkı geçen sezonun 12. haftasındaki gibi kapandı.
1- Geçen sezonun 12. haftasında lider Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın 5 puan önündeydi ve Kadıköy'de Giresunspor'la karşılaştıktan sonra sarı-kırmızılılar, Başakşehir deplasmanına çıkacaktı. Sarı-lacivertliler öne geçtiği maçta Giresunspor'a yenildi ve puan farkını 2'ye indirme fırsatı yakalayan Galatasaray, 7-0 kazanarak şampiyonluk ateşini yaktı.
2- Fenerbahçe pazar günü Samsunspor'u yenseydi Galatasaray 5 puan geride Trabzon'da sahaya çıkacaktı. Sarı-lacivertliler öne geçse de beraberlikle yetindi, puanları eşitleme fırsatı yakalayan sarı-kırmızılılar, 5 golle zirveye ortak olup havaya girdi.
YİNE BARIŞ ALPER SAHNEDE
3- Buruk, geçen sezon Kadıköy'de sol beke sağ ayaklı Dubois'i çekti ve forvete Barış Alper'i koyarak İcardi'yi yedek soyundurdu. Dubois savunmada hatasızdı ve İrfan Can'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda faulü alan isimdi. Barış Alper, F.Bahçe savunmasını yıpratıp galibiyeti hazırladı.
4- Buruk'un 1 sene sonra Kadıköy planı Trabzon'da sahnedeydi. Sol beke sağ ayaklı Kaan Ayhan geçti ve maçı koparan golü kaydetti. Forvette tercih edilen Zaha, attığı iki golle sahanın yıldızıydı. İcardi yedek kulübesinde bekledi ve takım arkadaşları, İcardi'nin yokluğunu aratmadı.
ZAHA REKORA KOŞUYOR
Bu arada Galatasaray'da en iyi maçını Trabzon'da oynayan Wilfried Zaha, attığı iki golle farklı galibiyeti hazırladı. Sarı-kırmızılı formayla 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maça çıkan Zaha, daha sezon ortasında 9 gol-4 asiste ulaştı. Fildişi Sahilli yıldız, 2021-22 sezonunda Crystal Palace adına 37 maçta sergilediği 15 gol-2 asistlik performansla en skorer dönemini yaşamıştı. Zaha, Galatasaray'da kariyer rekoru kırmaya çok yakın.
OKAN BURUK'TAN "BÜYÜK" FARK
Öte yandan Galatasaray yeniden zirvenin puan ortağı olurken teknik direktör Okan Buruk da büyük maçlardaki performansı ile alkışları topladı. Süper Lig tarihinde en az 10 derbide görev yapan teknik direktörler arasında en yüksek galibiyet oranına sahip isim, yüzde 70'le Okan Buruk oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, Galatasaray'ın başına geçtikten sonra sarıkırmızılı takım büyük maçlarda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'a büyük üstünlük sağladı. Son 2 sezonda oynanan 10 derbinin 7'sini kazanan Galatasaray, 2 kez beraberlikle yetindi ve sadece 1 mağlubiyet gördü.