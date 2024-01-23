SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan bu filmi daha önce gördü

ZAHA REKORA KOŞUYOR

Bu arada Galatasaray'da en iyi maçını Trabzon'da oynayan Wilfried Zaha, attığı iki golle farklı galibiyeti hazırladı. Sarı-kırmızılı formayla 16'sı ilk 11'de olmak üzere 25 maça çıkan Zaha, daha sezon ortasında 9 gol-4 asiste ulaştı. Fildişi Sahilli yıldız, 2021-22 sezonunda Crystal Palace adına 37 maçta sergilediği 15 gol-2 asistlik performansla en skorer dönemini yaşamıştı. Zaha, Galatasaray'da kariyer rekoru kırmaya çok yakın.