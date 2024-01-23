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Giriş Tarihi: 23.1.2024 18:46 Son Güncelleme: 23.1.2024 18:48

Son dakika haberi: Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş’ın konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada ilk 11’ler belli oldu...

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Yukatel Adana Demirspor'u konuk edecek. Haberimizden canlı olarak takip edebileceğiniz mücadelede ilk 11'ler belli oldu. İşte son dakika Beşiktaş-Adana Demirspor maçı haberinin tüm detayları...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Zainutdinov, Umut Meraş, Demir Ege, Rashica, Gedson, Tayfur, Semih, Cenk.

Adana Demirspor: Shahrudin, İsmail, Semih, Gravillon, Yusuf Erdoğan, Michut, Stambouli, Akintola, Emre, Motez, Barasi.

Ligde oynadığı 21 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi yaşayan Beşiktaş, haftaya 35 puanla 4. sırada girdi. Adana Demirspor ise topladığı 30 puanla 6. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı ekip, son maçında Siltaş Yapı Pendikspor'a 4-0 mağlup olarak Süper Lig'de bu sezon en farklı yenilgisini yaşadı. Fernando Santos yönetiminde ilk kez kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında kazanarak ağır yenilgiyi unutturmaya ve taraftarını sevindirmeye çalışacak.

Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı mücadelede Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olmuştu.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ın konuğu Adana Demirspor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu...
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