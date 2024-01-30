Sivasspor taraftarı Alex Pritchard için devrede: Come to Sivas

Orta saha transferi konusunda yoğun çaba sarf eden Sivasspor yönetimi, son olarak gündemine İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ı almıştı. Son dakika gelişmesine göre oyuncu tarafından sorun olmadığı ancak sorunun kulübü ile alakalı olduğu öğrenildi. Sivasspor Kulübü'nün ise Alex ile görüşmeye devam ettiği alınan bilgiler arasında...Sivassporlu taraftarlar da sosyal medya hesabından yayınlayan futbolcunun fotoğrafının altına yüzlerce, 'Come to Sivas' mesajı yazdı. İngiliz futbolcunun bu paylaşımlardan bazılarını beğenmesi ise dikkat çekti.