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Giriş Tarihi: 30.1.2024 16:12

Sivasspor taraftarı Alex Pritchard için devrede: Come to Sivas

İHA
Sivasspor taraftarı Alex Pritchard için devrede: Come to Sivas

Sivasspor yönetiminin İngiliz oyuncu Alex Pritchard’i transfer etmek için çalışma başlatmasının ardından taraftar da devreye girdi ve futbolcunun sosyal medya hesabına “Come to Sivas” yazdı.

Orta saha transferi konusunda yoğun çaba sarf eden Sivasspor yönetimi, son olarak gündemine İngiliz oyuncu Alex Pritchard'ı almıştı. Son dakika gelişmesine göre oyuncu tarafından sorun olmadığı ancak sorunun kulübü ile alakalı olduğu öğrenildi. Sivasspor Kulübü'nün ise Alex ile görüşmeye devam ettiği alınan bilgiler arasında...

Sivassporlu taraftarlar da sosyal medya hesabından yayınlayan futbolcunun fotoğrafının altına yüzlerce, 'Come to Sivas' mesajı yazdı. İngiliz futbolcunun bu paylaşımlardan bazılarını beğenmesi ise dikkat çekti.

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Sivasspor taraftarı Alex Pritchard için devrede: Come to Sivas
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