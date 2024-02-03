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Giriş Tarihi: 3.2.2024 13:51 Son Güncelleme: 3.2.2024 13:59

Carlos Vincius: Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım

İHA
Carlos Vincius: Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım

Galatasaray'ın yeni transferi Carlos Vinicius, "Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" dedi.

Galatasaray, İngiliz ekibi Fulham'dan Brezilyalı forvet Carlos Vinicius'u kiralık olarak kadrosuna kattı. Vinicius, imza töreninden sonra transferiyle ilgili GS TV'ye açıklamalarda bulundu. Carlos Vinicius, Galatasaray'da 95 numaralı formayı giyecek.

Heyecanlı olduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, "Çok teşekkür ederim. İlk andan itibaren beni yalnız bırakmadılar, sürekli destek oldular. Taraftarlarımıza, beni burada karşılayan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım. Kulübün amaçları doğrultusunda mücadele etmek için ben de çok heyecanlıyım. Umarım en kısa zamanda stadyumda taraftarımızla buluşacağım ve hedeflerimize hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.
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Carlos Vincius: Burada olduğum için gerçekten çok heyecanlıyım
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