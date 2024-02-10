Asya Kupası’nda şampiyon Katar

Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nın finalinde ev sahibi ekip Katar ile Ürdün, Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Katar, Akram Afif'in 22'nci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. 67'nci dakikada Ürdün, Yazan Al-Naimat'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

73 ve 90+5'inci dakikalarda Afif ile penaltıdan 2 gol daha bulan Katar, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Asya Kupası'nın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Katar, 2019'un ardından üst üste 2'nci kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.