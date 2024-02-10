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Giriş Tarihi: 11.2.2024 00:18

Asya Kupası'nda şampiyon Katar

DHA
Asya Kupası’nda şampiyon Katar

Katar, Asya Kupası Final karşılaşmasında Ürdün'ü 3-1 mağlup ederek kupayı üst üste 2'nci kez müzesine götürdü.

Katar'da düzenlenen Asya Kupası'nın finalinde ev sahibi ekip Katar ile Ürdün, Lusail Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Katar, Akram Afif'in 22'nci dakikada attığı penaltı golüyle 1-0 önde tamamladı. 67'nci dakikada Ürdün, Yazan Al-Naimat'ın golüyle skoru 1-1'e getirdi.

73 ve 90+5'inci dakikalarda Afif ile penaltıdan 2 gol daha bulan Katar, karşılaşmayı 3-1 kazanarak Asya Kupası'nın sahibi oldu. Bu sonucun ardından Katar, 2019'un ardından üst üste 2'nci kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.

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Asya Kupası'nda şampiyon Katar
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