Marius Sumudica: "1-0 geri düştüğümüz maçı çevirdik"

Rumen teknik adam, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İstanbulspor'un zorlu bir rakip olduğuna değinen Sumudica, "Bugün çok mutluyum. 1-0 geri düştüğümüz maçı çevirdik. Yediğimiz gole takımım reaksiyon gösterdi ve 3 gol attık. Burada kazanmak kolay değil. İstanbulspor'dan 2 maçta 6 puan aldık. Diğer rakiplerimizin burada zorlandığını da gördük." diye konuştu.

İstanbulspor maçına kadar 7 maçlık galibiyet hasreti çektiklerini hatırlatan Sumudica, "Herkes son 7 maçı değerlendiriyor. Sadece Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenildik. Diğer takımlardan birer puan aldık. Herkes 3 puanı değerli görüyor ama bizim için alınan bir puanlar da önemli. Bizim bir tane final maçımız var. Samsunspor ile karşılaşacağız. Samsun'da oynadığımız maçı 2-1 kazanmıştık. Gaziantep'te beraberlik alsak da averajla Samsunspor'un üstünde olacağız. Ancak 1 puan için mücadele etmeyeceğiz. Tabii ki kazanmak için oynayacağız. Fikstür bizim için avantajlı. Şampiyonluk yarışındaki Galatasaray ve Fenerbahçe ile maçlarımızı bitirdik. Bizimle yarışan rakiplerimiz henüz onlarla oynamadı. O yüzden final maçına en iyi şekilde hazırlanıp galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.