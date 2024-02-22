Terim’li Panathinaikos kupada finalde

Yunanistan Kupası yarı final rövanş maçında Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos ile Razvan Lucescu'nun yönetimindeki PAOK karşı karşıya geldi. İlk maçı 1-0 kazanan Pana, sahasında oynadığı mücadelede 72'de Zivkovic'in golüyle geriye düştü. 90 dakika bu skorla biterken müsabaka uzadı.
105'te konuk takım 2-0 öne geçti. Pes etmeyen yeşil goncalar, 120+9'da Limnios'un golüyle maçı penaltılara taşıdı
. Seri penaltı atışlarında rakibini 6-5 mağlup eden
Panathinaikos, adını finale yazdıran taraf oldu. Terim'in öğrencilerinin finaldeki rakibi, Aris- Panaitolikos eşleşmesinin galibi olacak.