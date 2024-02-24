SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Samet Aybaba, Muhammed Camara’yı izliyor

Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın 1.93 boyundaki Muhammed Camara'yı takip ettiği öğrenildi. Aybaba, Camara'ya oynadığı dirençli futbol yüzünden ayrıca olumlu not verdi.

2018 yılından beri Young Boys'ta forma giyen Camara'nın sözleşmesi 2026 yılında sona eriyor. Bu sezon 26 karşılaşmada forma giyen 26 yaşındaki stoperin 2 asisti bulunuyor.

Güçlü fiziği ile dikkat çeken Camara, 21 kez Gine Milli Takım formasını giydi. Tecrübeli oyuncu, 2018 yılında İsrail temsilcisi Hapoel Raanana'dan Young Boys'a 1.5 milyon Euro'ya transfer olmuştu. (Takvim)

