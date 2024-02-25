Sivasspor, Pendikspor’u 4 golle geçti! Manaj atmaya devam ediyor...

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27'nci haftasında kendi sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Ligde son 5 maçında mağlubiyet yüzü görmeyen Sivasspor, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

GOLLER: Dk. 26 Menig, Dk. 59 Caner Osmanpaşa, Dk. 69 Manaj, Dk. 90 Koita (Sivasspor) - Dk. 16 Gökcan Kaya (Pendikspor)