Böyle olacaksa VAR’ı kullanmayın!

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maçın ardından açtı ağzını yumdu gözünü: "VAR sistemi çok iyi ancak doğru kullanılırsa.Türk futbolunun gittiği yer sağlıklı değil. Şunu da söylemek lazım. Bu kadar emek, bu kadar mücadeleye yazık! Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın. En azından hakem hata yaptı der, geçeriz. Bu hataya girmiyor.Çok da Anadolu takımı gibi oynamadık. Bazen böyle maçları kaybedersen başka şeyler kazanırsın."