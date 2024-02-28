Fernando Santos, Galatasaray maçını yasakladı! “Derbiyi değil kupayı istiyorum”

10 GÜN ÖNCEKİ MAÇLA HAZIRLIK

Bu arada Beşiktaş teknik heyeti, Konyaspor ile oynanacak kupa maçı öncesi rakip analizini, 19 Şubat'ta yeşil-beyazlı takımı sahalarında 2-0 mağlup ettikleri karşılaşma üzerinden hazırladı. O mücadelede sergilenen futboldan memnun kalmayan Santos, hataları tek tek anlatarak topa sahip olan ve tempoyu ayarlayan taraf olmaları gerektiğini söyledi. Özellikle pas hataları üzerinde duran tecrübeli çalıştırıcının, defans hattına da özel uyarılar yaptığı kaydedildi.

Beşiktaş ile Konyaspor, Türkiye Kupası'nda 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2, Konya 3 kez kazandı. 2 mücadele de berabere bitti.