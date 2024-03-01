Eski Galatasaraylı Felipe Melo, kariyerinin 17. kupasını kazandı

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından bu yıl 32. kez düzenlenen organizasyonda, geçen sezon Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya ekibi Fluminense ile Sudamericana Kupası'nın sahibi Ekvador temsilcisi LDU Quito, Maracana Stadı'nda oynanan rövanş mücadelesinde karşılaştı.

Deplasmanda çıktığı ilk maçı 1-0 kaybeden Fluminense, ikincisi penaltıdan olmak üzere 76 ve 90. dakikalarda Jhon Arias'ın attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup etti.

Galatasaraylı eski futbolcu Felipe Melo'nun ilk yarıda görev yaptığı Fluminense, John Kennedy'nin 79. dakikada kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Bu sonuçla Fluminense, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

MELO'NUN 17. KUPASI

Öte yandan Fluminense'nin kaptanı Felipe Melo böylece kariyerinin 17. kupasını kazanmış oldu.

Felipe Melo 3 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupa olmak üzere 8 kupasını Galatasaray formasıyla kaldırmıştı.

