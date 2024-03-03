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Giriş Tarihi: 3.3.2024

Bodrum’da meydan savaşı!

Bodrum’da meydan savaşı!

Bodrum FK’nın Eyüpspor’u ağırladığı karşılaşmada tribünlerden atılan yabancı maddeler nedeniyle teknik direktör Arda Turan ve Uğur Demirok yaralandı. Mücadelede 4 kırmızı kart çıktı

Trendyol 1. Lig'de açık ara farkla zirvede oturan Eyüpspor'un deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldiği mücadeleye, çıkan olaylar damga vurdu. Ev sahibi takımın hocası İsmet Taşdemir'e 44'te gösterilen kırmızı kartla başlayan gerginlikte tribünler çılgına döndü. Sahaya yağan yabancı maddeler, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın ayağına ve yedek futbolcu Uğur Demirok'un gözüne geldi. Uğur, saha içindeki tedavisinin ardından güçlükle sakinleştirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BAŞKANLAR TARAFTARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Maç dururken Bodrum Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, hadiseyi yatıştırmak için sahaya inerek Bodrumlu taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Karşılaşmayı Eyüpspor, Fredy'nin 12. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Konuk ekipten 56'da Caner Erkin ile 81'de teknik direktör Arda Turan; Bodrumspor'dan ise 90+5'te Kenan Özer kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
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Bodrum’da meydan savaşı!
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