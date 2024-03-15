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Giriş Tarihi: 15.3.2024 11:24

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan, Antalyaspor maçında da yok

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan, Antalyaspor maçında da yok

Beşiktaş'ta ligdeki son 2 maçı kaçıran Salih Uçan'ın Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın ardından Gaziantep FK'ya mağlup olan Beşiktaş yarın sahasında Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Antalyaspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor. Kartal'da kritik sınav öncesi Salih Uçan ve Al Musrati'nin sakatlıkları devam ediyor. Ligdeki son 2 maçı kaçıran Salih'in, Antalyaspor karşılaşmasında da forma giyemeyeceği öğrenildi.

Deneyimli futbolcu milli aradan sonra takıma dönüş yapabilecek. Gaziantep FK maçında sakatlanan Al Musrati'nin durumu ise bugün belli olacak. Tedavisine devam edilen Libyalı futbolcu takımla çalışması halinde Antalyaspor'a karşı görev yapabilecek.

Bu arada Beşiktaş dün gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı oyuncuların ısınma programından sonra taktik çalışmalar üzerinde durduğu bildirildi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Salih Uçan, Antalyaspor maçında da yok
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