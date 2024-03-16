SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ: Olympiakos’ta El Kaabi’ye dikkat

Konferans Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'i eleyerek çeyrek finale yükselen Olympiakos, Yunan liginde ise play-off'ta şampiyonluk mücadelesi veriyor. Normal sezonu 57 puanla üçüncü bitiren Pire ekibi, şampiyonluk turunda ise ilk maçını Fatih Terim'in yönettiği Panathinaikos'a 3-1 kaybetti. Takım değeri 110 milyon Euro olan Kırmızı-Beyazlılar'ın hücumda en etkili silahları Kostas Fortunis ile Ayoub El Kaabi...

Orta sahada Masouras ile Camara öne çıkan isimler. Jose Luis Mendilibar'ın çalıştırdığı ve maçlarını 33 bin kişilik Karaiskakis Stadı'nda oynayan Olympiakos'ta 25 golle takımın skor yükünü El Kaabi çekiyor. Daha önce Hatayspor'da forma giyen Faslı santrforu, Portekizli forvet Daniel Podence 12 gol, 4 asistle takip ediyor. Fortounis ve Podence, cezası nedeniyle ilk maçta oynamayacak.

5 MADDEDE OLYMPIAKOS

- Yunanistan Süper Ligi'nin 47 ile en fazla şampiyonluk yaşayan takımı olan Olympiakos, Yunanistan Kupası (28) ve Süper Kupa (4) zaferleriyle müzesine toplamda 79 kupa götürdü.

- İnişli çıkışlı bir grafik çizen Pire ekibinde yönetim, bu sezon 3 kez teknik adam değiştirdi.

Sezona Diego Martinez ile başladı, ardından Carlos Carvalhal getirildi.

Portekizli çalıştırıcının macerası da kısa sürerken yerine İspanyol Jose Luis Mendilibar koltuğa oturdu.

- Olympiakos, 1963 yılında tek uluslararası başarısı olan Balkan Kupası'nı kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde 1998-99'da çeyrek finale kadar yükselme başarısı gösteren Yunan ekibi, Avrupa Ligi'nde de 4 kez son 16'ya kalmayı bildi.

- 26,8 yaş ortalamasıyla mücadele eden Pire takımının en genç ismi; stoper Andreas Ndoj. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon 25 maçta oynadı ve 1 gol attı.

- Bu sezon 41 karşılaşma oynayan Olympiakos, 13 maçı gol yemeden bitirdi.

BÜLENT TİMURLENK - RÖVANŞI ALMA ZAMANI

Son 16 kurasında Saint-Gilloise, Fenerbahçe için 'Sert rakip'; Maccabi Tel Aviv, Olympiakos cephesinde 'Tur cepte' görünen takımdı. Fenerbahçe, Belçika ekibinden turu ilk maçta alırken ülkesindeki finali hayal eden Olympiakos ilk maçta sahasında İsrail temsilcisi karşısında 4-1 mağlup olarak dağıldı. Bu oyunda çok zor olanı başardılar. Rövanşı deplasmanda 6-1 kazanıp Fenerbahçe'ye rakip oldular. 2 sene önce İstanbul'da 3-0, Tire'de 1-0 kazanırken karşılarındaki Fenerbahçe'den sadece 3 oyuncu var; Ferdi, Osayi ve Mert Hakan. Özellikle Kadıköy'deki karşılaşmada Pereira'nın 3'lü defans tercihi, bütün orta sahanın yükünü Gustavo ve Mert Hakan'a yüklediği 0-3 biten maçı taraftarlar iyi hatırlar. İşte bu yönüyle de yeni ve elbette ki çok daha güçlü kadrosuyla F.Bahçe için hem bir tur mücadelesi hem de bir rövanş olacak.