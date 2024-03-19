Beşiktaş’a Alex Oxlade Chamberlain müjdesi!

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade Chamberlain sahalara dönmek için geri sayıma geçti.

Alanyaspor'la 21 Aralık'ta Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada ağır biçimde sakatlanan ve arka adalesinde tam kat yırtık belirlenen tecrübeli futbolcu tüm ısrarlara rağmen sözleşmesinin dondurulmasını kabul etmemişti. Sezonu kapattığı ileri sürülen Oxlade Chamberlain pes etmeyerek ülkesi İngiltere'de özel çalışmalar yaptı ve büyük ölçüde iyileşti.

Yetenekli futbolcunun bir süredir toplu ve topsuz saha çalışmaları gerçekleştirdiği bildirildi. Mart sonuna kadar İstanbul'a dönecek olan Chamberlain burada kapsamlı bir kontrolden geçirilecek. İngiliz futbolcu tamamen iyileştiğinin tespit edilmesi halinde takımla çalışmalara başlayacak.

Teknik Direktör Fernando Santos'un yüzde 100 hazır duruma gelmesi durumunda sezonun son bölümündeki lig ve kupa maçlarında Chamberlain'e forma şansı vermesi bekleniyor. Deneyimli futbolcu sakatlanmadan önce çıktığı 22 resmi maçta 4 gol, 1 asiste imza atmıştı.