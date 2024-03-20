Mario Branco’dan yaşanan olaylarla ilgili açıklama!

F.Bahçe Sportif Direktörü Mario Branco, Portekiz basınına olaylarla ilgili açıklamalarda bulundu. Yaşananların tamamen nefsi müdafaa olduğunu belirten Portekizli spor adamı dikkat çeken sözler söyledi.

Mario Branco şunları söyledi: "F.Bahçeli futbolcular, Trabzonsporlu taraftarlara saldırmadı. Oyunculara yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve her şeyin tek taraflı gösterilmeye çalışıldığını söyleyen Branco, "Suçlamalar tamamen temelsiz. Çünkü gördüklerimiz inanılmazdı; bıçaklı, sopalı ve bayrak direkli insanlar bizi tehdit ediyordu. Oyuncularımızın da kendini korumak için hareket etmeleri gerekiyordu. Çünkü hayatlarının tehlikede olduğunu söyleyebilirim. Herkes kendini savunmak için hareket etti. Kimse durduk yere taraftarlara saldırmadı"