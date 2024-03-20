TFF’den Ersen Martin için başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), vefat eden eski milli futbolcu Ersen Martin için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski futbolcusu Ersen Martin'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 3'ü A Milli Takım, 5'i A2 Milli Takım, 3'ü de Ümit Milli Takım olmak üzere toplam 11 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Ersen Martin, kariyeri boyunca sırasıyla Nürnberg, Beşiktaş, Siirtspor, Göztepe, Denizlispor, Ankaraspor, Trabzonspor, Recreativo Huelva, Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği ve Eyüpspor kulüplerinde oynamıştı. Merhum Ersen Martin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."