Lucescu’dan Terim’e fren

Yunanistan Süper Ligi'nde normal sezonu 4. sırada bitirerek play-off'a kalan Fatih Terim'in Panathinaikos'u, şampiyonluk yolundaki ikinci karşılaşmasında PAOK'a 3-2 mağlup oldu. Razvan Lucescu'nun ekibi 2. dakikada Kiril Despodov ile öne geçerken, Bernard skoru eşitledi. 37'de Brandon tekrar PAOK'u öne geçirirkenBernard'ın ikinci golü ise Pana'ya yetmedi. Mücadelenin ardından bir açıklama yapan teknik direktör Fatih Terim, hakemi sert şekilde eleştirdi.Yabancı hakemlerin düdük çaldığı Yunanistan'da dün de karşılaşmayı Danimarka'dan Mikkel Redder yönetti. Terim, hakemle ilgili şöyle konuştu:Her şey bir tarafa, bu maça sadece 4 dakika ilave süre vermek utanç verici. Rakibimizi tebrik ediyorum. Asla mazeret üretmiyorum ama böyle yabancı hakem gelecekse hiç gelmesin."