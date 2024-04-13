‘Daha 1 sert olmalıyız’

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, değerlendiremedikleri pozisyonlar nedeniyle rakibi açamadıklarını söyledi. Trezeguet değişikliğinin sakatlık kaynaklı olduğunu vurgulayan tecrübeli hoca, şu ifadeleri kullandı: "Rakibi beşli bekliyorduk ve iyi çalışmıştık. Oyun da bizim istediğimiz gibi başladı.Böyle rakiplere karşı fırsatları değerlendirirsen rakip daha çok risk alıyor. İkinci yarıda oyun iyi değildi. Topa sahip gibi gözüktük. Bu tip rakiplere karşı yıpratıcı koşular yapman gerekiyor. İkinci yarıda duygularımız karıştı. Kaybettik.Rakip golde 4 kişinin arasından çıkıyor. Bu iyi olmadı. Üçüncülük avantajını korumak istiyorduk."