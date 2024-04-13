Dıkkat! Odaya yabancı geldi

Süper Lig'de sona yaklaştıkça hakem tartışmaları iyice alevlenirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok kritik bir hamle geldi. Özellikle şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yabancı hakem isteklerini karşılıksız bırakmayan TFF, sezon sonuna kadar kritik maçlarda yabancı Video Yardımcı Hakem (VAR) görevlendirileceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'e
yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.
Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe
ve İngilizce
olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.
BU HAFTA YABANCI VAR'IN GÖREV YAPACAĞI ÜÇ MAÇ
BUGÜN 16.00: Ankaragücü-Gaziantep FK
YARIN 19.00: Fatih Karagümrük-Fenerbahçe
PAZARTESİ 20.00: Alanyaspor-Galatasaray