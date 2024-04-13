Dıkkat! Odaya yabancı geldi

Süper Lig'de sona yaklaştıkça hakem tartışmaları iyice alevlenirken, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan çok kritik bir hamle geldi.Yapılan açıklamada, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olanyaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim diliveolacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.BUGÜN 16.00: Ankaragücü-Gaziantep FKYARIN 19.00: Fatih Karagümrük-FenerbahçePAZARTESİ 20.00: Alanyaspor-Galatasaray