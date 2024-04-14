Değişim sancılı olacak!

Sahasında oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor'da ligin bitimine az bir zaman kala gelecek yılın planlaması da önemli oranda şekillenmeye başladı. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Sezon sonunda büyük bir değişim yapacağız" açıklamasını destekleyecek şekilde teknik direktör Abdullah Avcı da mesajlar verdi.
"Değişimler biraz sancılı olur, çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, kafasındaki yol haritasını belirledi.
YÖNETİME RAPOR HAZIRLAYACAK
60 yaşındaki çalıştırıcı, "Şiddetli ve temaslı olmamız lazım"
diyerek kadroya katmayı düşündükleri oyuncuların bu tarzda olacağına vurgu yaptı. Ayrıca çok beğendiği Belçikalı sağ bek Thomas Meunier gibi takıma aidiyet ile bağlı olan tecrübeli isimlerin sayısının da artacağına işaret eden Avcı'nın, kalan haftalarda takımda kalacak isimlerle ilgili bir rapor hazırlayarak yönetime sunacağı ifade edildi. Şu ana kadar transferde bazı futbolcularla ön temas kuran yönetim, sezon biter bitmez düğmeye basacak.
AVCI'NIN ORTALAMASI DÜŞTÜ
Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve geldiği dönemde bugüne kadar 24 maç oynadı. Karadeniz ekibi geride kalan müsabakalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör, 1.64 puan ortalaması yakalayarak bordo-mavili takımdaki ortalaması en düşük dönemini yaşadı.
TREZEGUET'DE KORKULAN OLMADI
Sivasspor karşılaşması sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Sol arka adalesinde yaralanma tespit edilen ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu, dünkü antrenmanda düz koşa yaptı.
29 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında sahada olacağı kaydedildi.
KAYSERİ HAZIRLIĞI BAŞLADI
Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına dün start verdi. Sivasspor yenilgisi sonrası oyuncuların moralsiz olduğu gözlenirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın, öğrencilerine yaptıkları hataları anlatarak uyarılarda bulunduğu kaydedildi.
İÇ SAHADA BİR TÜRLÜ YÜZÜ GÜLMÜYOR
Sivasspor'a kaybederek üçüncülük yarışında önemli bir fırsatı harcayan Trabzonspor, bu sezon sahasında çıktığı 16 lig maçının altısını kaybetti. İçerideki karşılaşmaların neredeyse yüzde 40'ında eli boş kalan Fırtına, lig tarihinde bu alanda en yüksek mağlubiyet yüzdesine ulaştığı sezonu yaşıyor.
Evinde aldığı 6 mağlubiyetin yanı sıra bir kez daha beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde attığı 27 gole karşılık kalesinde de 21 gol gördü.
Bu arada bordo- mavililer geriye düştüğü maçlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon ilk golü yediği 13 maçın 10'unda sahadan puansız ayrıldı. İlk golü yediği maçlarda sadece Karagümrük'ü (5-1) yenen Fırtına, ligin ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 ve Sivasspor ile de 3-3 berabere kalmıştı.