Değişim sancılı olacak!

Sahasında oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor'da ligin bitimine az bir zaman kala gelecek yılın planlaması da önemli oranda şekillenmeye başladı."Değişimler biraz sancılı olur, çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, kafasındaki yol haritasını belirledi.60 yaşındaki çalıştırıcı,diyerek kadroya katmayı düşündükleri oyuncuların bu tarzda olacağına vurgu yaptı. Ayrıca çok beğendiği Belçikalı sağ bek Thomas Meunier gibi takıma aidiyet ile bağlı olan tecrübeli isimlerin sayısının da artacağına işaret eden Avcı'nın, kalan haftalarda takımda kalacak isimlerle ilgili bir rapor hazırlayarak yönetime sunacağı ifade edildi.Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci kez göreve geldiği dönemde bugüne kadar 24 maç oynadı. Karadeniz ekibi geride kalan müsabakalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör, 1.64 puan ortalaması yakalayarak bordo-mavili takımdaki ortalaması en düşük dönemini yaşadı.Sivasspor karşılaşması sırasında ağrı hisseden ve devre arasında oyundan alınan Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin durumunun ciddi olmadığı bildirildi. Sol arka adalesinde yaralanma tespit edilen ve tedavisine başlanan tecrübeli oyuncu,29 yaşındaki futbolcunun gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor karşılaşmasında sahada olacağı kaydedildi.Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına dün start verdi. Sivasspor yenilgisi sonrası oyuncuların moralsiz olduğu gözlenirken teknik direktör Abdullah Avcı'nın, öğrencilerine yaptıkları hataları anlatarak uyarılarda bulunduğu kaydedildi.Sivasspor'a kaybederek üçüncülük yarışında önemli bir fırsatı harcayan Trabzonspor, bu sezon sahasında çıktığı 16 lig maçının altısını kaybetti.Evinde aldığı 6 mağlubiyetin yanı sıra bir kez daha beraberlik alanBu arada bordo- mavililer geriye düştüğü maçlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon ilk golü yediği 13 maçın 10'unda sahadan puansız ayrıldı. İlk golü yediği maçlarda sadece Karagümrük'ü (5-1) yenen Fırtına, ligin ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 ve Sivasspor ile de 3-3 berabere kalmıştı.