SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da değişim sancılı olacak

Sahasında oynadığı karşılaşmada Sivasspor'a 1-0 mağlup olarak istikrarı bir türlü yakalayamayan Trabzonspor'da ligin bitimine az bir zaman kala gelecek yılın planlaması da önemli oranda şekillenmeye başladı. Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın, "Sezon sonunda büyük bir değişim yapacağız" açıklamasını destekleyecek şekilde teknik direktör Abdullah Avcı da mesajlar verdi. "Değişimler biraz sancılı olur, çalışmasını yapıyoruz" ifadelerini kullanan tecrübeli teknik adam, kafasındaki yol haritasını belirledi.
YÖNETİME RAPOR HAZIRLAYACAK
60 yaşındaki çalıştırıcı, "Şiddetli ve temaslı olmamız lazım" diyerek kadroya katmayı düşündükleri oyuncuların bu tarzda olacağına vurgu yaptı. Ayrıca çok beğendiği Belçikalı sağ bek Thomas Meunier gibi takıma aidiyet ile bağlı olan tecrübeli isimlerin sayısının da artacağına işaret eden Avcı'nın, kalan haftalarda takımda kalacak isimlerle ilgili bir rapor hazırlayarak yönetime sunacağı ifade edildi. Şu ana kadar transferde bazı futbolcularla ön temas kuran yönetim, sezon biter bitmez düğmeye basacak.
İÇ SAHADA BİR TÜRLÜ YÜZÜ GÜLMÜYOR
Sivasspor'a kaybederek üçüncülük yarışında önemli bir fırsatı harcayan Trabzonspor, bu sezon sahasında çıktığı 16 lig maçının altısını kaybetti. İçerideki karşılaşmaların neredeyse yüzde 40'ında eli boş kalan Fırtına, lig tarihinde bu alanda en yüksek mağlubiyet yüzdesine ulaştığı sezonu yaşıyor. Evinde aldığı 6 mağlubiyetin yanı sıra bir kez daha beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde attığı 27 gole karşılık kalesinde de 21 gol gördü. Bu arada bordo- mavililer geriye düştüğü maçlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon ilk golü yediği 13 maçın 10'unda sahadan puansız ayrıldı. İlk golü yediği maçlarda sadece Karagümrük'ü (5-1) yenen Fırtına, ligin ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 ve Sivasspor ile de 3-3 berabere kalmıştı.