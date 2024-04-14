SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’da değişim sancılı olacak

İÇ SAHADA BİR TÜRLÜ YÜZÜ GÜLMÜYOR

Sivasspor'a kaybederek üçüncülük yarışında önemli bir fırsatı harcayan Trabzonspor, bu sezon sahasında çıktığı 16 lig maçının altısını kaybetti. İçerideki karşılaşmaların neredeyse yüzde 40'ında eli boş kalan Fırtına, lig tarihinde bu alanda en yüksek mağlubiyet yüzdesine ulaştığı sezonu yaşıyor. Evinde aldığı 6 mağlubiyetin yanı sıra bir kez daha beraberlik alan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde attığı 27 gole karşılık kalesinde de 21 gol gördü. Bu arada bordo- mavililer geriye düştüğü maçlarda büyük sıkıntı yaşıyor. Trabzonspor, bu sezon ilk golü yediği 13 maçın 10'unda sahadan puansız ayrıldı. İlk golü yediği maçlarda sadece Karagümrük'ü (5-1) yenen Fırtına, ligin ilk yarısında Başakşehir ile 1-1 ve Sivasspor ile de 3-3 berabere kalmıştı.