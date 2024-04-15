Alanyaspor - Galatasaray canlı izle | Aslan kanatlardan vuracak

Süper Lig'de 32. haftanın kapanışında Alanyaspor ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Alanya Oba Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak, VAR'da ise Portekizli hakem Fabio Melo olacak. Süper Lig'de çıktığı son 7 maçı kaybetmeyen ev sahibi Alanyaspor, 4 haftadır kazanıyor. Konuk Galatasaray ise ligde 12 maç üst üste galip geldi.

Alanya'daki bu zorlu karşılaşmada iki takımdan birinin serisi sona erecek. Sarıkırmızılıların Fenerbahçe'nin çekildiği Süper Kupa'da 2 dakika sahada kalan 11'le maça çıkması bekleniyor. Zaha- Ziyech ikilisini kulübeye çeken Okan Buruk, kenarlarda tekrar Barış Alper ve Kerem Aktürkoğlu'na döndü. Sağ beke Kaan Ayhan geçerken, orta sahada Kerem Demirbay yerine Berkan Kutlu olacak.

OLIVEIRA YİNE MAÇ KADROSUNDA YOK

Galatasaray'da Alanya maçı kadrosunda dikkat çeken bir eksik vardı. Okan Buruk ile tartışan, sonrasında ise affedilen Oliveira yine kadroya dahil edilmedi. Portekizli orta sahanın yanı sıra cezalı kaleci Günay Güvenç de kafilede yer almadı.

ALANYASPOR - GALATASARAY MUHTEMEL 11'LERİ

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Furkan, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Efecan, Yusuf, Ahmed Hassan

Galatasaray: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Berkan, Barış Alper, Mertens, Kerem, Icardi

ICARDI'DEN TANGOYA DEVAM

Ligde suskunluğunu Çaykur Rizespor maçında bozan Mauro İcardi, Kasımpaşa deplasmanında duble yaptı ve Hatayspor karşısında galibiyeti getiren golü kaydetti. Süper Kupa'da Fenerbahçe ağlarını 50. saniyede havalandıran İcardi, gol serisine Alanyaspor'u da eklemek istiyor. İki sezonda 66 kez Sarı-Kırmızılı formayı giyen Arjantinli süperstar, 48 golünü 18 asistle süsledi ve maçı başına 1 gol ortalamasıyla skora etki etti. İcardi, Alanyaspor'a karşı oynadığı 3 lig maçında da fileleri sarstı.

ERDEN TİMUR: ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYORUZ

Galatasaray dün akşam saatlerinde Alanya'da coşku ile karşılandı. Takımla birlikte Alanya'ya giden Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, galibiyetle döneceklerini vurgulayıp şunları söyledi:

"İnşallah güzel yoldayız. İnşallah taraftarımızla birlikte iyi bir maç olacak. Sonucunda şampiyonluğu hak eden kazanacak. Biz de hak ettiğimize inanıyoruz. Gerginlikler de azalarak lig sonu böyle geçsin."