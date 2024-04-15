Beşiktaş’ta Al Musrati gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş, Braga'dan transfer ettiği Al Musrati için 12 milyon Euro ödemiş ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti. Ernest Muçi için de 10 milyon Euro'ya el sıkışılmış, Arnavut 10 numara da kulübün en pahalı 2. imzası olarak tarihe geçmişti.