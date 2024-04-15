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Giriş Tarihi: 15.4.2024 11:02 Son Güncelleme: 15.4.2024 11:04

Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş’ta Al Musrati gerçeği ortaya çıktı!

Beşiktaş'ın en yüksek bonservis bedeli ödediği Al Musrati, Fernando Santos'un tercihleriyle birlikte son maçlarda yedek kulübesine mahkum oldu. Libyalı yıldızın yedek kalma sebebi ortaya çıktı.

Beşiktaş, Braga'dan transfer ettiği Al Musrati için 12 milyon Euro ödemiş ve kulüp tarihinin en pahalı transferini gerçekleştirmişti. Ernest Muçi için de 10 milyon Euro'ya el sıkışılmış, Arnavut 10 numara da kulübün en pahalı 2. imzası olarak tarihe geçmişti.

Fakat Al Musrati, Fernando Santos'un tercihlerinden sonra yedek kulübesine çekildi. Deneyimli orta sahanın yedek kalma sebebi ise Portekizli hoca...

SANTOS, AL MUSRATİ'Yİ VETO ETMİŞ

Al Musrati hakkındaki gerçekler ortaya çıktı. Normalde Fernando Santos'un, Libyalı oyuncunun transferine, "Kendisini iyi tanıyorum. Çevre kontrolü yok. Oyunu iki yönlü oynama özelliğine sahip değil" sözleriyle karşı çıktığı ancak buna rağmen alınmasına tepki olarak 28 yaşındaki oyuncuyu yedeğe çektiği iddia edildi.

11'E DÖNÜYOR

Santos'un ayrılmasıyla birlikte deneyimli orta sahanın geleceği merak ediliyor. Sezonun kalan bölümünde Beşiktaş'ı çalıştıracak olan Serdar Topraktepe'nin, yıldız oyuncuyu 11'de oynatması bekleniyor. (Milliyet)

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Beşiktaş'ta Al Musrati gerçeği ortaya çıktı!
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