Kasımpaşa’yı yenen G.Antep umutlandı

Beşiktaş'ı yendikten sonra üst üste 3 maçını kaybeden (Rize, Alanya, A.Gücü) Gaziantep,Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip,İkinci 45 dakikada girilen pozisyonları her iki takım da değerlendiremeyince bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu.Selçuk İnan'ın öğrencileri gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Üst üste 3. yenilgisini alan Kasımpaşa ise Samsun'u ağırlayacak.