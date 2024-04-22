Kasımpaşa’yı yenen G.Antep umutlandı

Beşiktaş'ı yendikten sonra üst üste 3 maçını kaybeden (Rize, Alanya, A.Gücü) Gaziantep, Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup edip derin bir nefes aldı ve ligde kalma umutlarını kalan 5 haftaya taşıdı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 6'da Maxim ile gol perdesini açtı, 33'te Maxim'in asistinde Arda Kızıldağ skoru 2-0'a getirdi.
İkinci 45 dakikada girilen pozisyonları her iki takım da değerlendiremeyince bu aynı zamanda maçın da sonucu oldu. Gaziantep bu galibiyetle puanını 34'e çıkarırken düşme hattının bir sıra üstüne yükseldi.
Selçuk İnan'ın öğrencileri gelecek hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Üst üste 3. yenilgisini alan Kasımpaşa ise Samsun'u ağırlayacak.