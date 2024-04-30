Ertuğrul Doğan ve Abdullah Avcı'dan flaş açıklamalar! İşte Trabzonspor'un yeni dönem planlaması: "Anlaştığımız isimler var"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte iki ismin açıklamaları...

Ertuğrul Doğan: "Trabzonspor camiası bir arada olduğu müddetçe aşamayacağı hiçbir engel yok. Trabzonspor, şampiyonlukları gelenek haline getirmek istiyorsa her zaman bir arada olmak zorunda. Hocamızla olan birlikteliğimiz gibi camiamız bir olmalı. Eski yöneticileriyle, başkanlarıyla bir olmak zorunda. Ancak, bu şekilde şampiyonlukları gelenek haline getirebiliriz. Trabzonspor camiasının boğaza bayrak asmayı sürekli hale getirmesi lazım. Bunun için de birlikte olması lazım."

Abdullah Avcı: "Biz aslında 3 seneyi bitirdik. Finansal durumla başkan ilgileniyor. Ben de teknik tarafıyla ilgileniyorum. Trabzonspor'un sürdürülebilir başarılı olması lazım finansal ve teknik olarak bir dünya markası olabilir nitelikte. Bu coğrafyaya doğru yatırımlar yapılması gerekiyor. Biz 2.5 senedir akademisiyle, yukarısıyla çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her zaman yarışmak durumundadır. Bunu yapmak için teknik ve finansal olarak yoğun bir çaba içerisindeyiz. Başkanın bana koşulsuz desteği, yarattığı ortam Trabzonspor için daha fazla yaratmayı sağlıyor."

Abdullah Avcı: "10 Kasım 2020. Trabzonspor'a ayak bastığım gün. 3.5 sene geçti. Arada 7 aylık boşluk var. Buraya gelirken koşulsuz destek, yarattığı ortam... Çok sağlıklı bir ortam yarattı. Çabası için teşekkür ederiz. Çok huzurlu ve çok rahat çalışıyoruz. Bir taraftar gibi ama ciddi şekilde başkan sıfatında ve konumunda. Yarattığı ortam çok güzel. İkinci seferinde de tekrar gelirken, Trabzonspor büyük marka tamam ama Ertuğrul Doğan aradığı zaman buradayız."

Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk sürecine, şampiyonluğa giden yol belli. Önce en önemli konu ekonomik anlamda hazırlık. Bunu daha önce de belirttik. Şampiyonluktan önceki sezonu, hocamızla beraber hangi oyuncuları, nasıl profilde alacağımızı, hangi maliyetlere alacağımızı belirlemiştik. Sezon bitimiyle beraber, çok daha önceden anlaşılan oyuncuları basına açıkladık ve yola devam ettik. Aldığın oyuncunun parasını vaktinde vermek önemli, en önemli konu bu. Herkes bu işi profesyonel olarak yapıyor. O dönem birlikteliği de sağlamıştık. Yıllarca unutulmayacak, güle oynaya, tüm dünyanın konuştuğu bir şampiyonluk yaşamıştık. Aynı şeyleri yeniden yapmak için yola çıktık. Hocamızla beraber 3-4 aydır transfer sürecini yürütüyoruz. 2 izleme ekibi ayrı ayrı değerlendirmeler yapıyor. Biz ekonomik durumları değerlendiriyoruz. Bugüne kadar anlaştığımız oyuncular var, hocamızın da onayıyla."

Ertuğrul Doğan: "Şampiyonluk için yapılması gereken tüm hazırlıkları yapıyoruz. Hocamız ayrı hazırlanıyor, biz yönetim olarak ekonomik açıdan hazırlanıyoruz. Tek bir amacımız var, bayrağımızı boğazda yeniden dalgalandırmak."

Abdullah Avcı: "Ben ve ekibimle beraber, akademiye geçen gittim sunum yaptım 1.5 saat. Buradaki amaç, Trabzonspor'un nasıl bir felsefeyle oyuncu yetiştirmeli. Daha atletik, daha agrefis, daha fazla topa sahip olan, daha hızlı oynayan bir takım oluşturmak için hem akademi hem transfer politikasını böyle belirliyoruz. Aynı zamanda antrenör de yetiştireceğiz. Bunu daha evvel yaptım. Benim ekibimden çıkan antrenör sayısı çok fazla. Akademiden antrenörler haftalık olarak a takıma alacağız. Bir futbol takımı, bir müsabakaya nasıl hazırlanıyor 1 hafta. Akademi takımı yan sahada, benimle aynı saatte antrenman yapıyor. Antrenman planlamasını yaparken 2-3 oyuncu gelsin, bütün takım gelsin taktik çalışma yapacağız. Kayserispor maçı öncesi taktik çalışmasını U19 takımıyla yaptık. Ertesi gün gidip teşekkür ettim. Bu çalışma, bu organizasyonla beraber sabır istiyorum. Şampiyonluk senesinde taraftar sabretmişti. Oyuna sabır istiyorum. Bizi yalnız bırakmasınlar. Sürekli yarışan bir takım olacağız."

Yabancı VAR hakemi için ne düşünüyorsunuz? Yabancı ortam hakem olsun mu?

Ertuğrul Doğan: "Hakem camiasının güvenilirliği konusunda tüm kulüplerin aklında bir sıkıntı var, bu çok net. Trabzonspor'un başına bu yıl VAR'da akla hayale gelmeyecek şeyler geldi. VAR sistemi niye geldi, bu kadar maliyete niye katlanıldı? Sahada bir hata olmasın. Orta hakemler bazen pozisyon gereği göremeyebiliyor, anlık bir olayı kaçırabiliyor, hayatın doğal akışında var. VAR'ın başında oturan bir kişinin bir görüntüyü defalarca oynatıp ileri geri sarıp başka karar veriyor olması mantıklı değil. Yabancı VAR hakemi, bu işleri doğruya götürecekse mantıklı. Yabancı orta hakem de olur. Avrupa'nın her yerinde olan şeyler bunlar. İnsanlar şu psikolojiden çıkmalı, kimse hak etmiyor; kafalarda sahadaki adaletle ilgili soru işareti olmamalı. Bu sporun kendi duygusuna aykırı. Fenerbahçe maçından sonra İstanbul'da bir açıklama yaptım; Trabzonspor kendisi için asla ekstra bir talebi yok, hiçbir takımın da aleyhine bu tip kararlar verilmesini doğru bulmuyorum, sporun tabiatına terstir, kimse hak etmiyor. Gelişime götürecek her şeyin Trabzonspor yanındadır, destekçisidir."