Real Betis’te Cedric Bakambu depremi

La Liga'nın 33. hafta maçında Real Betis'in Sevilla'yı konuk ettiği maça ilk 11'de başlayan Cedric Bakambu, sakatlığı sebebiyle 50. dakikada oyundan alınmıştı.

Bakambu'nun sakatlığına dair açıklama yapan Real Betis, "Cedric Bakambu'nun sağ ön rektus kasının tendonunun proksimal seviyesinde bir sakatlık yaşadığı tespit edilmiştir. Dinlenme ve konservatif tedavinin ilk aşamasından sonra kesin tedavi kararını vermek için yeni bir değerlendirme yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

CEDRIC BAKAMBU 3-4 AY YOK

Deneyimli forvetin 3-4 ay sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Real Betis ile LaLiga'da 4, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 1 maça çıkan Cedric Bakambu 239 dakika sahada kaldı ve 1 gollük skor katkısı verdi.

Galatasaray, Cedric Bakambu'yu 5 milyon Euro + 5 milyon 50 bin Euro bonus karşılığında Real Betis'e satmıştı.