Son dakika Galatasaray haberi: Dursun Özbek’in listesi belli oldu! Erden Timur ve Abdurrahim Albayrak...

Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul 18 Mayıs tarihinde yapılacak. Kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde, ikinci oturum 25 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek.
ADAYLIĞINI AÇIKLAYAN TEK İSİM ÖZBEK
Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden aday olacağını açıklamıştı.
"25 Mayıs'ta seçimli olağan genel kurulumuz var. Sizlerin huzurunda bu onurlu göreve yeniden aday olduğumu duyurmak istiyorum. Yeniden seçilirsem başardıklarımızın daha fazlasını yapmak için hiç durmadan çalışacağım."
İŞTE ÖZBEK'İN LİSTESİ
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in listesi de şekillenmeye başladı. İşte yönetim kurulunda yer alacak isimler;
Metin Öztürk
Niyazi Yelkencioğlu
İbrahim Hatipoğlu
Mehmet Cibara
Ali Yüce
Eray Yazgan
Bora Bahçetepe
Can Natan
Fatih Demircan
Emir Aral
Ömer Sarıgül
ERDEN TİMUR VE ABDURRAHİM ALBAYRAK BİLMECESİ
Galatasaray'da son yılların başarılı yöneticilerinden ve mevcut yönetimde Başkanvekili olarak görev yapan Erden Timur'un yeni dönemde yönetimde yer alıp almayacağı henüz belli olmadı.
Öte yandan uzun yıllar Galatasaray'da birçok başkanla çalışan Abdurrahim Albayrak ismi de sık sık konuşulmaya başlandı. Albayrak'ın da listede yer alıp almayacağı ilerleyen günlerde belli olacak. (Fanatik)